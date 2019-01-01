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المالكي يرحب بالإجماع الدولي والتصويت على قرارات فلسطين بما فيها قرار "الأونروا"

السبت 16 نوفمبر 2019 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالإجماع الدولي والتصويت لصالح 7 قرارات تخص فلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، واعتبره مؤشرا واضحا على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق شعبنا الفسطيني ولاجئيه.

وشدد المالكي في بيان صحفي، على أهمية الحفاظ على هذه القرارات والعمل على تنفيذها، بما يساهم في حفظ حقوق أبناء شعبنا حتى انجاز الاستقلال الوطني، وانهاء الاحتلال، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، بناء على القرار "194"، والحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" حتى تحقيق العودة.

كما وجه الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكدا ان الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا.

#رياض المالكي #الأونروا

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