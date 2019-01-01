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الطقس: اجواء باردة وزخات من الامطار

السبت 16 نوفمبر 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء باردة وزخات من الامطار


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم ألمناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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