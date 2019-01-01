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صاروخان اتجاه مستوطنات الغلاف و الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة

السبت 16 نوفمبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صاروخان اتجاه مستوطنات الغلاف و الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة


غزة / سما /

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال هاجمت بعدد كبير من الصواريخ عدة مواقع مختلفة من مناطق شمال قطاع غزة. مشيرًا إلى أن الانفجارات دوت بشكل عنيف في مناطق شمال القطاع ومدينة غزة.

و تم استهداف موقع بيت لاهيا الشرقي، وموقع البحرية، وموقع حطين، ونقطة رصد في محيط منطقة الواحة، وجميعها في مناطق شمال القطاع.

وأشار إلى أن طائرات حربية وأخرى مروحية وكذلك طائرات استطلاع استهدفت تلك المواقع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ استهداف مواقع حركة حماس، ردًا على إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مدينة بئر السبع عند الساعة الثانية من فجر هذا اليوم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مواقع حماس منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة فجر يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

و ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ صاروخين اطلاقا من قطاع غزة بتجاه مستوطنات الغلاف تم اعتراضهما اليوم السبت من قبل القبة الحديدية.

واطلقت صافرات الإنذار فجرا، في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.

وقالت القناة "13" العبرية وقوع 3 إصابات بالهلع في بئر السبع عقب تعرضها لقصف صاروخي، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لصاروخين.

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