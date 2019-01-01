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أكدا على متانة العلاقة بين حماس والجهاد

هنية يهاتف النخالة ويشيد بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة

الجمعة 15 نوفمبر 2019 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف النخالة ويشيد بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة


غزة/سما/



هاتف  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" شقيقه زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قدم له ولقيادة حركة الجهاد الإسلامي وعوائل الشهداء الأبرار التعازي، وعلى رأسهم عائلة الشهيد المجاهد بهاء أبو العطا، مؤكدا أن هذه الدماء الطاهرة ستظل وقودا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وستبقى لعنة تطارد المحتلين. 
وقد استحضر القائدان خلال الاتصال عمق العلاقة بين الحركتين والتي تجذرت في ميدان المقاومة والتضحيات من الشهداء والأسرى والمبعدين، واعتبرا أن هذه العلاقة هي اعتصام بحبل الله المتين، وعروة وثقى لا انفصام لها. 
كما أشادا بأداء المقاومة في المواجهة الأخيرة وصمود غزة الباسلة وأهلها الميامين، وإفشال مخطط العدو رغم بشاعة العدوان وارتكاب الاحتلال المجازر بحق عوائل بأكملها، وخاصة عائلة أبو ملحوس من قبيلة السواركة.
واتفق القائدان على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الحركتين وباقي القوى والفصائل في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، والتي تتداخل فيها الكثير من العوامل والمعطيات بما يستوجب التوحد في الرؤية والميدان.
وشدد رئيس حركة حماس على أن حركته ستظل الحاضنة والرافعة والداعمة لكل فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي كل الظروف.

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