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صحيفة عبرية: عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حماس و3 صرافين

الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حماس و3 صرافين


القدس المحتلة / سما /

افادت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن عائلات إسرائيلية ستقدم دعوى تعويض قضائية ضخمة ضد حركة " حماس "؛ بزعم مقتل ذويها في "هجمات" نفذها فلسطينيون.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن "خمس عائلات إسرائيلية قتل ذويها في هجمات فلسطينية، ستقدم دعوى قضائية ضد حماس وثلاثة صرافين إلى محكمة القدس المركزية من خلال منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية يوم الأحد المقبل"، مشيرة الى أن  "العائلات الإسرائيلية الخمس ستطالب بتعويض قدره 1.5 مليار دولار".

وبحسب "يديعوت" العبرية فإن "الشيء الجديد وغير المسبوق هو أنه لن يتم مقاضاة حركة حماس فحسب، بل أيضا الصرافون الذين قاموا بتحويل الأموال إليها".

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