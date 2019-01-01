كاتب سوري: مديح غير مسبوق لـ"حماس" في الإعلام الإسرائيلي!

لندن /سما/

قال الكاتب السوري نزار نيوف ، ثق بأي داعشي مليون مرة ولا تثق بأخونجي ولو مرة واحدة.

وأضاف نيوف هومعارض سوري عبر فصفحته (فيس بوك) مديح غير مسبوق لـ"حمـاس "في الإعلام الإسرائيلي، فكيف احتالت "الجزيرة" ومراسلوها على ذلك؟

وتابع نيوف: لم أقرأ مقالاً أو تقريراً في الصحافة العبرية، يوم أمس واليوم، ولا تصريحاً لمسؤول إسرائيلي عن "غزة"، إلا وتضمن مديحاً لـ"حمـاس" بشكل أو بآخر. وكلها تضمنت الإشادة بـ"حكمتها"، أو استخدمت تعابير لها علاقة بـ"الحكمة"، لأنها وقفت تتفرج على المواجهة بين "الجـهاد الإسـلامي" وإسرائيل، فقط لأنها تريد لنتنياهو أن يشكل الحكومة، ولا تريده أن يخسر لصالح غريمه "غيتس".

وتساءل : كيف غطت "الجزيرة" ومراسلوها في فلسطين هذه العورة الأخونجية الفاضحة؟

وأكد صارت تتحدث عن رد "فصائل المقاومة"( بالجمع)، فقط لكي تشمل "حمـاس" بها، وتوحي للمشاهدين أن "حمـاس" تشارك في الدفاع عن غزة! حتى وهي تقرأ عناوين الصحف العبرية والأجنبية التي تتحدث عن المواجهة بين "الجــهاد" و"إسرائيل"، كانت تترجمها "المواجهة بين إسرائيل و ... الفصائل الفلسطينية"! وحين استضافت المعلق العسكري الإسرائيلي الشهير في الإذاعة الرسمية "إيال عليما" وتحدث عن "حكمة قادة حمــاس"، قاطعوه وغيروا موضوع السؤال!