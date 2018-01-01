  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية "أونروا"

الجمعة 15 نوفمبر 2019 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية "أونروا"


غزة / سما /

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى نهاية حزيران/ يونيو 2023؛ حيث صوت لصالح القرار 170 مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقرار الذي وصفه بـ"التاريخي"؛ مضيفًا أنه "دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبيرا عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأهاب القرار الأممي بجميع الجهات المانحة أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة".

وأعرب المصوتون لصالح القرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية وبوجه خاص اللاجئين في قطاع غزة".

وأثني قرار الجمعية العامة على "الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين وللدور الذي تقوم به بوصفها عامل استقرار في المنطقة". كما أثنى على "موظفي الوكالة للجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل تنفيذ ولايتها".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم، وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

لكنها تواجه أزمة كبيرة بالتمويل؛ في ظل محاول أميركية إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة والتي تمثلت بهجوم وضغط سياسي، وبقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 آب/ أغسطس 2018، وقف تمويلها كليا لـ"أونروا"؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة.

وسعت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على مدى الأشهر الماضية، من أجل تغيير قواعد التفويض الممنوح لأونروا، زالذي يتم التصويت عليه كل ثلاثة أعوام.

الأكثر قراءة اليوم

فوجئوا من أدائها.. الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

شهيد من سرايا القدس متصلًا بزوجته بعد إصابته : ديري بالك على الأولاد

فقدت عائلتها قبيل دخول التهدئة.. هذا ما كتبته الطفله ريم السواركة

حماس "خارج الاستهداف" الاسرائيلي للمرة الاولى في غزة

ابو مرزوق: "المواجهة الشاملة تحتاج لموافقات كاملة وخطط متكاملة"

إصابتان في سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة

القسام تنعى احد اعضائها استشهد خلال العدوان

الأخبار الرئيسية

تشيع ابو العطا

مسؤول إسرائيلي رفيع: "لم نتعهد بوقف سياسة الاغتيالات" والجهاد هي من توجهت لمصر للتوسط

الاغا

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

3

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

اطفال

الأونروا: لا نزال في حالة تأهب ونأمل استمرار وقف النار في غزة