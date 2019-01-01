خامنئي يتعهد بمواصلة دعم المقاومة ضد إسرائيل

طهران /سما/

ذكرت قناة (برس تي في) أن المرشد الأعلى الإيراني أية الله على خامنئي قال اليوم الجمعة، إن إيران ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وقال خامنئي إن إيران تشجّع الدول الإسلامية الأخرى على دعم الفلسطينيين أيضًا، وذلك في اجتماعه مع سفراء الدول الإسلامية والمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ33 الذي عقد في العاصمة الإيرانية، طهران.

وأوضح أنه "منذ بداية الثورة الإسلامية (في إيران عام 1979) حتى يومنا هذا، حافظنا على هذا الموقف. وساعدنا وسنظل نساعد فلسطين والفلسطينيين دون أي اعتبار، ونعتبر ذلك واجبًا على العالم الإسلامي أجمع".

ووصف خامنئي القضية الفلسطينية بأنها أكبر محنة يواجهها العالم الإسلامي، مسلطًا الضوء على أهمية الوحدة بين الأمم الإسلامية فيما يخص حل القضية.

وبدأ مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ33 يوم الأربعاء، مع التركيز على وحدة المسلمين في الدفاع عن المسجد الأقصى. وجذب المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام 350 من الباحثين الدينيين والشخصيات السياسية من 93 دولة ومنطقة.