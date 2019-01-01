  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خامنئي يتعهد بمواصلة دعم المقاومة ضد إسرائيل

الجمعة 15 نوفمبر 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يتعهد بمواصلة دعم المقاومة ضد إسرائيل


طهران /سما/

ذكرت قناة (برس تي في) أن المرشد الأعلى الإيراني أية الله على خامنئي قال اليوم الجمعة، إن إيران ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وقال خامنئي إن إيران تشجّع الدول الإسلامية الأخرى على دعم الفلسطينيين أيضًا، وذلك في اجتماعه مع سفراء الدول الإسلامية والمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ33 الذي عقد في العاصمة الإيرانية، طهران.

وأوضح أنه "منذ بداية الثورة الإسلامية (في إيران عام 1979) حتى يومنا هذا، حافظنا على هذا الموقف. وساعدنا وسنظل نساعد فلسطين والفلسطينيين دون أي اعتبار، ونعتبر ذلك واجبًا على العالم الإسلامي أجمع".

ووصف خامنئي القضية الفلسطينية بأنها أكبر محنة يواجهها العالم الإسلامي، مسلطًا الضوء على أهمية الوحدة بين الأمم الإسلامية فيما يخص حل القضية.

وبدأ مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ33 يوم الأربعاء، مع التركيز على وحدة المسلمين في الدفاع عن المسجد الأقصى. وجذب المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام 350 من الباحثين الدينيين والشخصيات السياسية من 93 دولة ومنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

فوجئوا من أدائها.. الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

شهيد من سرايا القدس متصلًا بزوجته بعد إصابته : ديري بالك على الأولاد

فقدت عائلتها قبيل دخول التهدئة.. هذا ما كتبته الطفله ريم السواركة

حماس "خارج الاستهداف" الاسرائيلي للمرة الاولى في غزة

ابو مرزوق: "المواجهة الشاملة تحتاج لموافقات كاملة وخطط متكاملة"

إصابتان في سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة

بالارقام.. موقع عبري يستعرض أعداد الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه إسرائيل

الأخبار الرئيسية

تشيع ابو العطا

مسؤول إسرائيلي رفيع: "لم نتعهد بوقف سياسة الاغتيالات" والجهاد هي من توجهت لمصر للتوسط

الاغا

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

3

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

اطفال

الأونروا: لا نزال في حالة تأهب ونأمل استمرار وقف النار في غزة