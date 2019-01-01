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الاتحاد الدولي للصحفيين يندد بإصابة المصور الصحفي عمارنة

الجمعة 15 نوفمبر 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الدولي للصحفيين يندد بإصابة المصور الصحفي عمارنة


بروكسل /سما/

 ندد الاتحاد الدولي للصحفيين بالاعتداء الذي تعرض له المصور الصحفي معاذ عمارنة، حيث أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه اليسرى أثناء تغطيته مسيرة احتجاجية على مصادرة الأراضي في بلدة صوريف في محافظة الخليل.

وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين انتوني بيلانجي إن الاتحاد "يستنكر مرة أخرى هذه الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون على أيدي الجيش الإسرائيلي".

وذكّر بيلانجي "بأن القانون الدولي ينطبق على الجميع وفي كل مكان".

وتابع: "لقد حان الوقت كي تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حماية وسلامة الصحفيين، حتى لا يتسنى لمفترسي حرية الصحافة والديمقراطية من الإفلات من العقاب في إسرائيل كما في أي بلد آخر".

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