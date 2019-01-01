الهباش يبحث التعاون مع رئيس لجنة العلاقات الدينية في أذربيجان

باكو /سما/

بحث قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش مع رئيس لجنة العلاقات الدينية في حكومة أذربيجان مبارز قوربانلي التعاون في الشؤون الدينية بين دولة فلسطين وجمهورية أذربيجان.

ووضع الهباش الوزير الأذري خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في قمة القيادات الدينية في العاصمة باكو، اليوم الجمعة، في صورة ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من عدوان إسرائيلي مستمر.

وأكد وجوب العمل المشترك للحفاظ على المدينة المقدسة وحمايتها من مخاطر التهويد.

وشدد على أن القدس جزء من عقيدة جميع المسلمين، وبالتالي فإن حمايتها مسؤولية إسلامية عامة. ودعا إلى جعل زيارة المدينة المقدسة على جدول أعمال الدول والحكومات والمنظمات الاسلامية، التي يقع على عاتقها مسؤولية تشجيع المسلمين على شد الرحال إلى العاصمة الفلسطينية المحتلة والرباط فيها، دعمًا لأهلها وتعزيزًا لصمودهم في وجه محاولات الاحتلال لإفراغ المدينة منهم.

من جانبه، أكد الوزير الأذري ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كأساس لتحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.