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الرجوب يطلع القائد العام لقوات الدفاع البحريني على آخر المستجدات السياسية

الجمعة 15 نوفمبر 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع القائد العام لقوات الدفاع البحريني على آخر المستجدات السياسية


المنامة /سما/

 أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، القائد العام لقوات الدفاع البحريني المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، والعدوان الأخير الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد 34 مواطنا وإصابة 113 أخرين.

جاء ذلك خلال استقبال المشير آل خليفة للرجوب في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد العارف، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم المقدم الركن الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

ونقل الرجوب خلال اللقاء تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلى البحرين، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بينهما في شتى المجالات.

وشدد على ضرورة تواصل الدعم العربي لفلسطين وقضيتها في كافة المحافل الدولية، واضعا مضيفه بصورة الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وأكد أن دعوة الرئيس لإجرائها تأتي من منطلق إيمانه بدورها في تحصين البيت الفلسطيني الداخلي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم وإجماع وطني.

وأطلع مضيفه على صورة التطورات الذي شهدتها الرياضة الفلسطينية مؤخرا، وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عملية تطويرها، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة تطورها لكسر إرادة أبناء الحركة الرياضية الفلسطينية.

بدوره، أكد آل خليفة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، مبديا استعداد المملكة لتقديم الدعم لفلسطين في كافة المجالات، كما رحب بخطوة عقد الانتخابات، متمنيا أن تعبر مخرجاتها عن طموح أبناء شعبنا وتطلعاته.

وأعرب عن تمنياته بتقديم وتطور الرياضة الفلسطينية، والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، الذي يخوض غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

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