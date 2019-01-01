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هيئة المحامين في تونس تدين العدوان الغاشم على قطاع غزة

الجمعة 15 نوفمبر 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة المحامين في تونس تدين العدوان الغاشم على قطاع غزة


تونس /سما/

تضامنت  الهيئة الوطنية للمحامين في تونس مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم و حصار مشدد من قبل الاحتلال.

و قالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة: "على إثر العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على قطاع غزة في فلسطين المحتلة ومواصلة هذا الكيان الصهيوني سياسة الإغتيالات وقتل الأبرياء من المدنيين والأطفال وتصفية قادة المقاومة الفلسطينية الباسلة وإمعاناً في محاصرة قطاع غزة الصامد بحراً وبراً في خرق لجميع المواثيق والقوانين الدولية أمام صمت المجتمع الدولي والأنضمة العربية المتواطئة مع ألة الحرب الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نعبرعن: مساندتنا المطلقة واللا مشروطة للشعب الفلسطيني المناضل من أجل حقه في تقرير مصيره وتحرير كافة أراضيه المحتلة".

ونددت الهيئة بالهجمة الصهيونية الجبانة واستهدافه للمدنيين الأبرياء والأطفال والإغتيالات الجبانة التي استهدف قادة المقاومة الفلسطينية الباسلة . كما أدانت الهيئة في بيانها صمت الأنظمة العربية التي بلغت حد التواطؤ والخيانة لقضايا الأمة العادلة .

و دعت جميع المنظمات الدولية والإنسانية والأممية إلى تحمل مسؤولياتها في إيقاف هذا العدوان الغادر والجبان الذي يرقى إلى جرائم حرب .

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