الجهاد تعلق على مجزرة عائلة السواركة.. جريمة حرب مكتملة الأركان

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، أن الاحتلال الإسرائيلي ينكشف في كل مرة ارتكابه المجازر بحق الأطفال وعائلات فلسطينية بأكملها كما حصل مع عائلة السواركة (أبو ملحوس) في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال البريم في تصريح صحفي :" إن استهداف الأطفال والمدنيين والعائلات والمنازل الآمنة هو جريمة حرب مكتملة الأركان ،داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية لفضح جرائم الاحتلال وتعريته، والعمل على محاكمة قادته وضباط جيشه كمجرمي حرب.

كما طالب المنظمات الدولية كافة وفي مقدمتها الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها لإدانة الاٍرهاب الاسرائيلي.

وأكد أن استمرار استهداف العائلات والمنازل لن يؤثر على إرادة الصمود لدى شعبنا الفلسطيني ولا روحه التي لا تقبل الذل والهوان وسيواصل مقاومته المشروعة دفاعا عن نفسه وأرضه.