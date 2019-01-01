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هل نقول يا وحدنا كما كنا نقولها لأمتنا العربية من قبل؟

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

الجمعة 15 نوفمبر 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟


غزة / سما /

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، زكريا الأغا، سؤالاً بريئاً على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، :" أين إخواننا وشركاؤنا في هذا الوطن في الشطر الآخر منه مما جري في قطاع غزة ؟ مضيفاً أن الأيام الماضية شهدت حالات قتل ومجازر وتدمير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومناظر تستفز أي مشاعر إنسانية؟.

وأضاف في تغريدة له على حسابه الخاص على الفيسبوك:" لم نسمع صوتهم لم نر ردود أفعالهم في الشارع الفلسطيني، هدوء غريب وكان ما يحدث لإخوانهم في غزة يحدث في بلاد الواق واق.

وتابع، عند الشدائد والملمات دائما يبحت الإخوة عن إخوتهم يستمدون منهم القوة والعزيمة والأمل.

وأشار، إلى أننا كنا نعتب على أمتنا العربية وشعوبها لعدم تفاعلها مع همومنا وشؤوننا ولكن الأمر بيننا يختلف. مؤكداً أن الأمر بيننا مختلف فنحن كالجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له الأعضاء الآخرون بالحمى والسهر.

وختم الاغا قائلاً :" إنها همسة عتاب لإخواننا أقولها بطعم المرارة رغم أن شعور إخواني وأبناء شعبي هنا يفوق ذلك العتاب بكثير وفي الحقيقة لهم حق في ذلك الشعور، هل نقول يا وحدنا كما كنا نقولها لأمتنا العربية من قبل؟

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