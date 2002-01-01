  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقل الأسير سامي أبو دياك إلى المستشفى بوضع صحي حرج

الجمعة 15 نوفمبر 2019 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير سامي أبو دياك إلى المستشفى بوضع صحي حرج


رام الله / سما /

 قال نادي الأسير اليوم الجمعة، إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك إلى إحدى المستشفيات المدنية الإسرائيلية، بوضع صحي حرج.

والأسير أبو دياك (37 عامًا) من محافظة جنين، مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقبل ذلك تعرض لخطأ طبي بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتم استئصال جزء من أمعائه، وأُصيب إثر ذلك بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وخضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن أُصيب بالسرطان.

وقال نادي الأسير إن أبو دياك المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات، هو واحد من بين (14) أسيراً مريضاً يقبعون بشكل دائم في معتقل "عيادة الرملة"؛ وهو من بين 700 أسير يعانون من أمراض خطيرة وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة من بينهم أكثر من (200) أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم عشرة أسرى على الأقل مصابين بالسرطان.

وكان الأسير أبو دياك قد وجه رسالة قال فيها: "إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي وأيامي الأخيرة، أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن أفارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين، وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى، ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا".

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تصدر بيان عسكري هام حول معركة "صيحة الفجر" البطولية

فوجئوا من أدائها.. الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

شهيد من سرايا القدس متصلًا بزوجته بعد إصابته : ديري بالك على الأولاد

فقدت عائلتها قبيل دخول التهدئة.. هذا ما كتبته الطفله ريم السواركة

سرايا القدس تعلن ادخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

حماس "خارج الاستهداف" الاسرائيلي للمرة الاولى في غزة

ابو مرزوق: "المواجهة الشاملة تحتاج لموافقات كاملة وخطط متكاملة"

الأخبار الرئيسية

الاغا

معاتباً الإخوة في الشق الآخر.. القيادي الأغا متسائلاً: هل ما يحدث في غزة كما يحدث في الواق واق ؟

الاعلام العبري: لقاء هام يجمع غانتس بالرئيس الاسرائيلي.. ولائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

3

مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى التنازل عن وساطة مصر بغزة

اطفال

الأونروا: لا نزال في حالة تأهب ونأمل استمرار وقف النار في غزة

جهاد

مصدر : المقاومة متأهّبة لأيّ إخلال وهذا ما هددت به الجهاد اسرائيل عبر مصر