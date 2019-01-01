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النقابة تستنكر اعتداء الاحتلال على المصور عمارنة

الجمعة 15 نوفمبر 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة تستنكر اعتداء الاحتلال على المصور عمارنة


رام الله / سما /

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء الذي استهدف المصور الصحفي معاذ عمارنة حيث تعرض لاصابة خطيرة في عينه اليسرى.

وأفاد بيان صادر عن نقابة الصحفيين ان الزميل عمارنة 35 عاما ويعمل مع وكالة سند قد أصيب ظهر اليوم برصاصة في عينه اطلقها جيش الاحتلال نحوه اثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان بقرية صوريف شمال الخليل.

ووصف البيان إصابة عمارنة بالخطرة نقل على اثرها لمستشفى الأهلي بالخليل ولا زال يخضع للعلاج.

وأكد البيان ان النقابة راسلت الاتحاد العربي والدولي لحثه على تصدير موقف تجاه جرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين.

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