  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي يطالب اسرائيل بفتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة"..فماذا قال عن صواريخ غزة؟

الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يطالب اسرائيل بفتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة"..فماذا قال عن صواريخ غزة؟


القدس المحتلة / سما /

نعى الاتحاد الأوروبي فقدان أرواح المدنيين الـ34 الذين  استشهدوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة، وبينهم 8 أطفال.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس، اليوم الجمعة، إنه سيتابع عن كثب مع السلطات الإسرائيلية نتائج التحقيق في حادث قتل 8 أفراد من نفس العائلة في غزة يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي ينبغي أن يكون شفافا، وأن يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن المحاسبة.

وأضاف أن يجب على إسرائيل ممارسة ضبط النفس وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع الإصابات في صفوف المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبر البيان أن إطلاق الصواريخ على التجمعات المدنية في إسرائيل أمر غير مقبول.

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تصدر بيان عسكري هام حول معركة "صيحة الفجر" البطولية

شهيد من سرايا القدس متصلًا بزوجته بعد إصابته : ديري بالك على الأولاد

فقدت عائلتها قبيل دخول التهدئة.. هذا ما كتبته الطفله ريم السواركة

سرايا القدس تعلن ادخال صاروخ جديد للخدمة العسكرية

ابو مرزوق: "المواجهة الشاملة تحتاج لموافقات كاملة وخطط متكاملة"

حماس "خارج الاستهداف" الاسرائيلي للمرة الاولى في غزة

بالارقام.. موقع عبري يستعرض أعداد الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اطفال

الأونروا: لا نزال في حالة تأهب ونأمل استمرار وقف النار في غزة

جهاد

مصدر : المقاومة متأهّبة لأيّ إخلال وهذا ما هددت به الجهاد اسرائيل عبر مصر

1

خلال جولة أمنية.. صور: نتنياهو يشيد بدور "الشاباك" في اغتيال بهاء أبو العطا

فوجئوا من أدائها.. الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

إصابتان في سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة