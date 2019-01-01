عريقات يبحث مع الرئيس السيراليوني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الرباط /سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقاات، مع الرئيس جمهورية سيراليون جلويوس مادابيو، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأعرب عريقات خلال لقائه الرئيس مادابيو، بحضور سفير دولة فلسطين لدى غينيا وسيراليون ثائر أبوبكر، على هامش اجتماع ميد دايز في طنجة المغربية، عن شكره للرئيس السيراليوني على مواقف بلاده تجاه فلسطين، متمنيا منه الاستمرار في دعم قضيتنا العادلة.

وقدم عريقات لمضيفه شرحا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأحداث في المنطقة.

وتحدث الطرفين خلال اللقاء عن تعزيز التعاون الفلسطيني السيراليوني والعربي الإفريقي.