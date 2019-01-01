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"هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بانه قتل عائلة "السواركة" في غزة بـ "الخطأ"!

الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بانه قتل عائلة "السواركة" في غزة بـ "الخطأ"!


القدس المحتلة / سما /

اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية من 8 أفراد، بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق "الخطأ"، بحسب صحيفة عبرية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" يوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، إنه" قدر أن المبنى في دير البلح كان خاليا ولم يدرك أنه كانت تسكنه عائلة".

وأضاف الجيش في بيانه، "أنه يحقق في الغارة التي وقعت قبل ساعات قليلة من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح الخميس.".

وتابع "نحن على دراية بالادعاء بأن أشخاصا غير مسلحين "أصيبوا" وسط قطاع غزة، ونحن نحقق في ذلك".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن معاذ محمد السواركة، 7 أعوام ومهند رسمي السواركة، 12 عاما، ووسيم محمد السواركة، 13 عاما، ويسرى محمد السواركة، 39 عاما، ومريم سالم السواركة، 45 عاما، ورسمي سالم السواركة، 45 عاما، إضافة الى طفلين، لم يكشف عن اسمهما، قتلوا في العدوان الإسرائيلي.

وفي أعقاب الهجوم قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن "رسمي أبو لحوس السواركة القيادي في الجهاد الإسلامي وقائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى في التنظيم، قتل الليلة الماضية في الغارة على دير البلح".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر عسكري إن الجيش لم يكن على علم بوجود فلسطينيين في المنزل.

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