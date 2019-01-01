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الاحتلال يمنع طاقم بلدية جيوس نصب أعمدة كهرباء

الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع طاقم بلدية جيوس نصب أعمدة كهرباء


قلقيلية / سما /

منع جيش الاحتلال طاقم بلدية جيوس نصب أعمدة كهرباء في منطقة "يوبك" القريبة من منطقة الكسارات في جيوس قضاء قلقيلية.

وقال سامح سمحه نائب رئيس بلدية جيوس:" تم منع طاقم المهندسين والكهرباء من متابعة عملهم، حيث قرر المجلس البلدي التسهيل على المزارعين خلال توجههم مبكراً إلى أراضيهم وعند عودتهم مساءاً، إلا أن جيش الاحتلال زعم أن هذه المنطقة مصنفة لأغراض عسكرية وتستغل لتدريب الجنود على الرماية، ورفض تركيب أعمدة كهرباء في المكان ".

يشار إلى أن الجدار عزل مايقارب ثمانية آلاف دونم من أراضي جيوس، وبعد تعديل مسار الجدار العازل، بقي ستة آلاف دونم تقريباً، ويحتاج أصحابها إلى تصاريح أمنية لدخولها عبر بوابات أمنية أقيمت لهذه الغاية.

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