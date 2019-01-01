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انتبه.. نسخة ذهبية "وهمية" من واتساب تهدد هاتفك بالقرصنة

الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتبه.. نسخة ذهبية "وهمية" من واتساب تهدد هاتفك بالقرصنة


وكالات / سما /

حذر خبراء التقنية من نسخة ذهبية مزعومة لـ«واتساب» قد ينساق البعض وراء مميزاتها الخادعة لتحميلها، إلا أن ذلك يعرضهم لخطر القرصنة.

تحذير من نسخة ذهبية لواتساب

وأصدر خبراء تقنيون بشركة أمن معلومات بريطانية تقريراً يحذر من انتشار مقطع فيديو خلال الأيام المقبلة باسم " martinli"، حيث إنه بمجرد فتحه سيتم اختراق البيانات الشخصية على الهاتف.

وأوضح التقرير أن فتح هذا الفيديو يؤدي إلى تحميل برمجيات خبيثة تتسبب في اختراق الهاتف وتعطيله عن العمل بشكل كامل.

نسخة ذهبية من واتساب تهدد هاتفك بالاختراق

وبحسب تقرير شركة أمن المعلومات البريطانية، فإن هذا الفيديو الذي يتم إرساله للمستخدمين على واتساب يتضمن إغراءً لهم بتحميل النسخة الذهبية من التطبيق باعتباره أحدث نسخة حصرية.

وتحفز الرسالة الخادعة المستخدمين على هذه النسخة بأنها تتضمن مميزات استثنائية مثل احتوائه على رموز تعبيرية جديدة بالإضافة إلى إتاحة إمكانية إرسال مئات الصور في وقت واحد.

وحذر الخبراء من هذه المميزات المزعومة، مؤكدين أن هذه النسخة الذهبية مجرد وهم ويجب عدم الانسياق وراء تحميلها على الهاتف.

#واتساب #القرصنة

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