تكريم المستشار خليل قراجه الرفاعي من فلسطين.

رام الله / سما /

كرم د. احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كرم المستشار خليل قراجه الرفاعي على دوره المميز في الحفاظ على الهوية العربية في فلسطين والقدس خاصة.

وفي جلسة خاصة متزامنة مع انعقاد الاجتماع الخاص بيوم الوثيقة العربية في مقر جامعة الدول العربية قدم الأمين العام للجامعة العربية درعا تكريميا لرئيس مؤسسة ميثاق الفلسطينية لاسهامه المميز في حفظ وتقديم الوثيقة العربية ودحض رواية المحتل. والجدير بالذكر أن مؤسسة ميثاق تعنى بالحفاظ على الهوية والرواية العربية في فلسطين والقدس و كذلك تعمل على تنظيم وحفظ الوثائق والمحفوظات التاريخية الخاصة بفلسطين عبر التاريخ.

المستشار الرفاعي في كلمته شكر الأمين العام للجامعة العربية و المجتمعين ممثلي الدول العربية على اهتمامهم بفلسطين والقدس مستذكرا الرئيس الشهيد ياسر عرفات والذي أهدى رئيس مؤسسة ميثاق التكريم لذكرى الشهيد ياسر عرفات في ذكرى استشهاد. والرئيس محمود عباس والحاج آمين الحسيني.

ثم قدم المستشار الرفاعي الهدايا التذكارية من القدس العربية وخليل الرحمن إلى الأمين العام وشخصيات عربية حضرت التكريم