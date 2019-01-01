لعشاق "رازر" موتورولا.. الهاتف الشهير يعود بميزة استثنائية

وكالات / سما /

شكل هاتف "رازر" من موتورولا طفرة في عالم الهواتف قبل نحو 15 عاما، بسبب شكله المميز القابل للطي، وسيكون عشاقه الآن على موعد مع نسخة جديدة، تنافس الهواتف القابلة للطي.

وعلى الرغم من مرور نحو 15 عاما على إطلاق أول جهاز رازر، سيشعر المرء أن أحدث الصور للهاتف الذكي مألوفة، خصوصا لمحبي الهاتف الأصلي القابل للطي.

ومع ذلك، فإن التصميم القابل للطي الأنيق يدور حول الميزة الوحيدة التي لا تزال كما هي، لكنه مرفق مع ترقيات تقنية كبرى من المتوقع أن تحول الهاتف التقليدي الأيقوني إلى عصر الهاتف الذكي.

وأعلنت شركة "فيرايزون"، الأربعاء، طرح هاتف "رازر" الجديد، الذي يتمتع بشاشة بحجم 6,2 إنشات قابلة للطي، لتصل إلى نصف حجمها.

وبخلاف غيره من الأجهزة، فإنه عند فرد شاشة الهاتف بالكامل، فإنها تبدو كشاشة واحدة، وليست شاشتين منفصلتين.

وعند طي الهاتف، يمكن لمستخدميه أن يستخدموا الشاشة الخارجية للرد على التنبيهات، وأخذ صور "السيلفي"، وتشغيل الموسيقى، واستخدام "google assistant"، دون الحاجة لفتح الهاتف.