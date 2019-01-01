وكالات / سما /

مرض التهاب المفاصل عبارة عن اضطرابات أو التهابات تحدث في مفاصل جسم الإنسان، مثل مفاصل الركبتين والعمود الفقري والأرجل واليدين، ولا يرتبط مرض التهاب المفاصل بسن معينة ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر، ويمكن أن يصيب مفصلاً واحداً في جسمك أو كافة مفاصل الجسم، وقد ينتج عن مرض التهاب المفاصل الكثير من الأعراض التي تجعل جسدك يؤلمك بشدة مثل ارتفاع درجة الحرارة، والضعف العام والكثير من الأعراض الأخرى، وفي التقرير التالي نرصد إرشادات طبية للتخلص من التهاب المفاصل.

أسباب آلام المفاصل المفاجئ

آلام المفاصل المفاجئ قد ينتج عن الوراثة، حيث تلعب دوراً كبيراً، حيث يمكن أن تكون الجينات المتوارثة سبباً فيها، وقد يكون السبب التقدم في السن، حيث إن الإنسان يكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات وآلام المفاصل كلما تقدم في العمر، ولذلك يجب بعد الأربعين النظر في وقاية نفسك منها، وقد يكون الجنس أيضاً عاملاً مؤثراً في أسباب آلام المفاصل المفاجئ، حيث إن النساء أكثر عرضة للإصابة بألام المفاصل من الرجال بسبب الهرمونات التي تشجع ذلك في جسد المرأة.

وقد يكون السبب أيضاً تعرض المفصل المصاب لإصابة سابقة، أو أثناء ممارسة الرياضة أو المجهود البدني الكبير الذي قد لا يتحمله المفصل، وقد يكون ناتجاً عن الوزن الزائد فإن فرصة الإصابة تزداد في حالة الوزن الزائد، حيث إنه يضغط على المفاصل وخاصة في العمود الفقري والركبتين، أو الإصابة ببعض الأمراض في الغضاريف مما يغير من صفاتها، وبالتالي يحدث التهاب المفاصل المفاجئ.

علاج التهاب المفاصل

يعتمد علاج التهاب المفاصل على تخفيف الأعراض الناتجة عن الإصابة أو الالتهابات، وهناك العديد من الأدوية المستخدمة لتخفيف تلك الالتهابات مثل الأدوية الشائعة التي تعالج ذلك، وهي من الأدوية التي تسكن الألم أو تخفف منه أو أدوية مضادة للمنبهات وأدوية الالتهابات اللا ستيرودية والأدوية المضادة للزتية، للتغيير من طابع المرض، أو الأدوية البيولوجية وتجمع عادة مع محاولات التفاعل البيولوجي "كورتيكوستيرويدات"، وهذا فيما يخص العلاج باستخدام الأدوية.

وهناك طريقة أخرى للعلاج مثل العلاج الطبيعي، وقد يعطي المفعول المطلوب في بعض حالات التهاب المفاصل ويعتمد على التمارين الرياضية التي تقوي العضلات المجاورة للمفصل، وتعمل على زيادة الحركة مما يساعد في عدم تيبس المفصل.

وفي بعض الحالات يتم استخدام الجراحة إذا لم يعط العلاج التقليدي النتائج المطلوبة، وتكون العمليات مثل عملية استئصال الغشاء الزليلي - عملية تبديل المفصل - عملية إدماج المفصل.

التهاب المفاصل الروماتويدي

مرض التهاب المفاصل الروماتويدي يصيب الغشاء الزليلي في المفصل، مما يسبب ورماً في المفصل وآلام شديدة، وقد يجعلك لا تستطيع ان تمارس اي نشاط يحرك المفصل، ومن أعراض ذلك الالتهاب آلام في المفاصل وتورم في المفصل، وحساسية للمفصل من اللمس واحمرار في كفي اليدين والتورم بهما، ووجود نتوء صلبة تحت الجلد في منطقة الذراعين، ويسبب الإرهاق والشعور بالتصلب بعد النوم في الصباح يمكن أن يستمر لمدة نصف ساعة، بالإضافة للإصابة بالحمى وفقدان الوزن.

وأكثر العوامل التي تؤثر وتساعد في الاصابة بـ التهاب المفاصل الروماتويدي هي الجنس - العمر - التاريخ العائلي للمرض - والتدخين، ويتم تشخصيه لدى الاطباء في العادة بالفحص الجسدي والأعراض التي يشعر بها المريض وفي بعض الحالات عن طريق فحوصات الدم.

أما طرق العلاج فهو لا يوجد علاج لذلك المرض ولكن الاستمرار على نظام علاجي يحدده الطبيب ويكون عن طريق استخدام الأدوية اللا سترويدية المضادة للالتهاب NSAIDs، أو الأدوية السترويدية وأدوية كورتيكوستيرويدية مثل بريدنيزون والتي تعمل على تخفيف الالتهاب والألم وتعمل على إبطاء عملية تلف المفاصل، واستخدام أدوية مضادة للروماتيزم DMARDs لتغيير نمط المرض، بجانب مضادات عامل نخر الورم ألفا وأدوية أنَكينرا - أباتاسبت - ريتوكسيماب، أو عن طريق الجراحة مثل استبدال المفصل - إصلاح الوتر -إزالة الغشاء الزليلي، وهناك علاجات الطب البديل بالأعشاب مثل استخدام الزيوت النباتية التي بها حمض جاما لينوليك - زيت السمك، أو طريقة معالجة الحركة تاي تشي.

إرشادات طبية للتخلص من التهاب المفاصل

آلام المفاصل نتيجة الالتهاب تكون شديدة ومستمرة لمدة طويلة، ولذا عليك أن تمشي وفق إرشادات وخطوات معينة للعلاج والتخلص منها، وعليك أن تحافظ على وزن جسمك وتتخلص من تراكم الدهون السمنة من خلال اتباع برنامج غذائي صحي تكون السكريات به منخفضة ويحتوي بشكل أكبر على الخضراوات والفواكه، كما يجب عليك أن تبتعد عن التدخين وتقلع عنه تماماً، حيث إنه من الأسباب الرئيسة في الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

كما يجب عليك أن تكثر من تناول الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، حيث إنها تعالج حمى المفاصل والعظام وتعالج الالتهابات، بجانب ضرورة المشي وممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات، وتجنب كل أنواع المشروبات الغازية والكحولية حتى لا تزيد من مخاطر الإصابة بآلام المفاصل، وتناول مكملات فيتامين سي و د، لمنع هشاشة العظام وتخلصك من آلام المفاصل.