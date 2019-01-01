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اكتشاف ملقح خنفساء من عنبر يرجع تاريخه إلى قبل 99 مليون سنة

الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف ملقح خنفساء من عنبر يرجع تاريخه إلى قبل 99 مليون سنة


وكالات / سما /

اكتشف فريق بحث دولي ملقح خنفساء في قطعة من العنبر البورمي يعود تاريخها إلى منتصف العصر الطباشيري، أي قبل 99 مليون عام ، ويُعتقد أنها واحدة من أقدم حشرات التلقيح في جميع أنحاء العالم.

ونُشر هذا الاكتشاف، الذي قام به علماء من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الأحافير التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة إنديانا، في المجلة العلمية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".

وأكد البحث فرضية التفاعل بين الحشرات القشرية العظمية وتزويدها بأقرب دليل على الحشرات ، وفقًا لما قاله وانغ بوه ، أستاذ معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات الذي قاد البحث.

وتم تحديد عينة الخنفساء المضمنة في قطعة العنبر كنوع جديد تحت عائلة الموردليات التي تعد مجموعة زائرة نموذجية للزهور.

وقال العلماء إنه يعتقد أن الحشرة المذكورة قد تطورت بشكل كبير لجمع حبوب اللقاح، حيث تكون الساق بالقرب من فمها ضخمة.

تم العثور على العديد من حبوب اللقاح على جسم الحشرة وقربها في قطعة العنبر.

ويعمق الاكتشاف من تاريخ التلقيح الحشري للنباتات المزهرة بمقدار 50 مليون عام ويشير إلى وجود مثل هذه العلاقة التبادلية منذ 99 مليون عام على الأقل.

وقال وانغ "لا يزال التلقيح الحيواني أساس الزراعة البشرية والنظام البيئي الأرضي. والآن نعلم أن هذه الآلية البيئية ظهرت منذ 100 مليون عام مضت".

#خنفساء #عنبر

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