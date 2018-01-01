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الامير هاري وميغان يقضيان الكريسماس في أمريكا

الجمعة 15 نوفمبر 2019 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامير هاري وميغان يقضيان الكريسماس في أمريكا


وكالات / سما /

أعلن متحدث باسم القصر الملكي في بريطانيا اليوم الخميس، إن الأمير هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، لن يقضيا أعياد الميلاد "الكريسماس" هذا العام في بريطانيا مع باقي أفراد العائلة الملكية.

ومن المقرر أن يتوجه الزوجان مع ابنهما الصغير آرتشي إلى الولايات المتحدة، لقضاء أعياد الميلاد مع والدة ميجان، دوريا راجلاند.

وسوف تبدأ زيارتهما إلى الولايات المتحدة في أواخر الشهر، ولكن لم يتم ذكر الموقع المحدد.

وجاء في البيان أن "هذا القرار يأتي تماشيا مع سابقة كان قد قام بها أفراد آخرون من العائلة الملكية من قبل، وتحظى بدعم من جانب صاحبة الجلالة، الملكة (اليزابيث الثانية)."

وقد أمضى الأمير وليام - الشقيق الأكبر لهاري - وزوجته كيت، دوقة كيمبريدج، عيد الميلاد مع والدي كيت من قبل.

يذكر أن ميجان كانت تزوجت من هاري في أيار/مايو من عام 2018.

وقضى الأمير هاري وميجان آخر عطلتين من أعياد الميلاد مع الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب وأفراد آخرين من العائلة المالكة في البيت الريفي الذي تملكه الملكة في ساندرينجهام، على بعد نحو 180 كيلومترا شمال شرق لندن.

#الامير هاري #ميغان ماركل #أمريكا #الكريسماس

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