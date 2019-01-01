الكشف عن موعد لقاء "البحرية" والفيصلي الأردني

عمان / سما /

كشف نادي خدمات الشاطئ, عن موعد مباراته الودية الأولى أمام الفيصلي, خلال معسكره الخارجي في العاصمة الأردنية "عمان".

وأكد عميد عوض رئيس نادي خدمات الشاطئ, أن الفريق سيخوض لقاء وديا أمام الفيصلي على ملعب "السلط" الثلاثاء القادم, ضمن تحضيراته لإياب دوري الدرجة الممتازة, المقرر في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

وبيّن عوض أن بعثة الشاطئ ستزور عدة أندية أردنية خلال الأيام المقبلة على رأسها الفيصلي والوحدات, شاكرا عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تسهيله سفر البعثة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر الخارجي لـ"البحرية" حوالي أسبوعين, قبل عودة الفريق لقطاع غزة, استعدادا لمرحلة إياب الدوري.

يشار إلى أن خدمات الشاطئ حلّ ثالثا في مرحلة ذهاب دوري الممتازة برصيد 20 نقطة, بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية, و5 نقاط خلف خدمات رفح المتصدر.