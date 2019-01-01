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بيكيه يعترف : برشلونة ليس على المستوى المطلوب

الجمعة 15 نوفمبر 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيكيه يعترف : برشلونة ليس على المستوى المطلوب


وكالات / سما /

اعترف جيرارد بيكيه قائد ومدافع فريق برشلونة الإسباني بأن البلاوجرانا دون المستوى المنتظر منه هذا الموسم، مشيراً إلى أن البرسا بإمكانه التحسن في الفترة المقبلة.

وبالرغم من تصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن مناصفةً مع ريال مدريد برصيد 25، بالإضافة لتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا، إلا أن البلاوجرانا يتعرض لانتقادات عديدة بسبب مستواه المتواضع في معظم المباريات هذا الموسم.

الانتقادات زادت في الفترة الأخيرة بعد خسارة برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف لهدف في الليجا، وتعادله السلبي أمام سلافيا براغ التشيكي بدوري الأبطال، ولكن بالرغم من اعتراف بيكيه بهبوط مستوى الفريق الكتالوني، إلا أنه واثق من تحسن مستوى البرسا هذا الموسم.

وتحدث بيكيه حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “لقد فزنا بآخر نسختين بمسابقة الدوري الإسباني، ونحن الآن نتصدر جدول الليجا، ومجموعتنا بدوري الأبطال، وبالرغم من ذلك نتعرض للانتقادات”.

وأضاف “هل يمكننا اللعب بشكلٍ أفضل؟ بالتأكيد، ولكن ما زال الموسم طويلاً وبإمكاننا التحسن”.

وتابع “الفوز ليس كافياً بالنسبة لبرشلونة، وجماهير الفريق قالت ذلك في أكثر من مناسبة، لذلك علينا أن نفوز ونقدم أداءً جيداً لأن في الواقع لسنا في المستوى الذي يجب أن نكون عليه”.

#جيرارد بيكيه #برشلونة

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