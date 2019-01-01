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فيديو.. خطأ دفاعي يقتل الوطني أمام اليمن

الجمعة 15 نوفمبر 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. خطأ دفاعي يقتل الوطني أمام اليمن


المنامة / سما /

سقط المنتخب الفلسطيني أمام نظيره اليمني (0-1), ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة.

ولم يستغل لاعبو "الوطني" الفرص التي أتيحت لهم في الشوط الثاني من اللقاء على وجه الخصوص, في الوقت الذي استغل فيه الخصم خطأ دفاعيا قاتلا لتسجيل هدف المباراة الوحيد.

واستثمر عمر الداحي لاعب اليمن, خطأ ياسر حمد مدافع "الوطني" في إرجاع الكرة للحارس توفيق علي, ليخطفها قبل وصولها للأخير ويضعها داخل الشباك (54).

وأكمل منتخب فلسطين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود أبو وردة (34).

 وبهذه الخسارة بقي رصيد فلسطين 4 نقاط في المركز الرابع وقبل الأخير, بفارق الأهداف أمام سنغافورة, وبات رصيد اليمن 5 نقاط في المركز الثالث.

#المنتخب الوطني

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