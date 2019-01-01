قلق من إصابة خاميس بقطع في الرباط الصليبي

وكالات / سما /

خرج النجم الكولومبي خاميس رودريجيز مصاباً من تدريب منتخب بلاده وتم استبعاده من قائمة المشاركين في اللقاء الودي أمام بيرو في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط مخاوف من إعلان إصابة لاعب وسط ريال مدريد بقطع في الرباط الصليبي.

جاء في بيان الاتحاد الكولومبي أن خاميس خرج من التدريب يعاني من آلام في ركبته اليسرى، بعد أن قام بحركة خاطئة في التدريب، وكإجراء احترازي تم استبعاد اللاعب من مباراة بيرو؟

ومن المقرر أن يجري الجهاز الطبي لمنتخب كولومبيا أشعة للاعب ريال مدريد لتحديد طبيعة إصابته وإبلاغها إلى النادي الملكي.

وكان استدعاء خاميس لمنتخب كولومبيا قد أثار الجدل، بعدما أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الأسبوع الماضي، أنه ليس مصاباً، ولكنه ليس في حالة تسمح له باللعب أمام إيبار السبت الماضي، بالدوري الإسباني.

ومع ذلك أكد المدير الفني لمنتخب كولومبيا، البرتغالي كارلوس كيروش، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بيرو وقبل معرفة إصابة خاميس، إنه كان يعرف أن اللاعب أمامه أربعة أو خمسة أيام للاستعداد.

وكان من المنتظر أن تشكل مواجهة بيرو عودة خاميس للمنتخب الكولومبي الذي يغيب عنه منذ 28 يونيو الماضي عندما سقط الفريق أمام تشيلي بركلات الترجيح في ربع نهائي كوبا أمريكا.