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الضابطة الجمركية تضبط شاحنة عجول مهربة من إسرائيل في محافظة جنين

الجمعة 15 نوفمبر 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة جنين اليوم الجمعة، شاحنة عجول مهربة من إسرائيل.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز، بأن عملية الضبط تمت من خلال معلومات خاصة بالمديرية تفيد بوجود شاحنة مخصصة لنقل الاعلاف من إسرائيل إلى مناطق السلطة الوطنية تقوم بتهريب العجول بطرق غير مشروعة، حيث تم عمل دوريات مراقبة مشتركة من الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة في  محافظة جنين، وتم نصب كمين وضبط الشاحنة الاسرائيلية محملة بكمية كبيرة من العجول التي منعت الحكومة الفلسطينية استيرادها من إسرائيل.

وأوضح البيان أنه تم تحويل الشاحنة المحملة للمديرية، واتخاذ قرار بتحويل القضية للنيابة وتسليم التاجر للشرطة والتحرز على العجول لحين استكمال الاجراءات حسب الاصول .

#الضابطة الجمركية #عجول

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