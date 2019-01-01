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خامنئي: إيران لاتريد القضاء على اليهود

الجمعة 15 نوفمبر 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: إيران لاتريد القضاء على اليهود


وكالات

قال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن قضية فلسطين تشكل أعظم مصيبة في العالم الإسلامي، نافيا سعي إيران للقضاء على اليهود.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال خامنئي، في مؤتمر الوحدة الإسلامية في العاصمة طهران، إن "موقفنا من قضية فلسطين محسوم ومبدئي، لقد ساعدنا الفلسطينيين وسنواصل ذلك، وليس لدينا أي شروط وعلى العالم الإسلامي أن يقوم بهذا العمل".

وتابع "طرحت قضية إزالة الكيان الصهيوني بشكل متكرر في خطابات الإمام الخميني ومسؤولي الجمهورية الإسلامية، وهذا لا يعني إبادة الشعب اليهودي، لا شأن لنا بهم. هذا يعني إزالة تلك الحكومة والكيان المفروض".

وأردف "إزالة الكيان الصهيوني أي أن يتمكن الشعب الفلسطيني الصاحب الرئيسي لتلك الأرض من اختيار دولته بنفسه وازالة الأراذل أمثال نتنياهو، وهذا الأمر سيحدث، كما حدث في البلقان حيث استقل بعد 60 عاما وعاد الشعب إلى بلده، نحن مع الشعب الفلسطيني واستقلاله ولسنا ضد اليهود وهم يعيشون في بلادنا بمنتهى الأمان".

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