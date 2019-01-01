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الهباش : مقاومة الاحتلال حق مشروع

الجمعة 15 نوفمبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش : مقاومة الاحتلال حق مشروع


رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي هي حق مشروع يمارسه الشعب الفلسطيني في سبيل الخلاص من الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة دولة فلسطين.

ودعا الهباش القيادات الدينية المشاركة في مؤتمر القمة العالمية للقيادات الدينية في العاصمة الأذربيجانية باكو إلى وجوب رفع أصواتهم بقوة من أجل رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين ولكل الأراضي العربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.

وشدد في كلمة فلسطين التي ألقاها في المؤتمر أن المقاومة الفلسطينية للاحتلال ليست موجهة ضد اليهود بسبب دينهم أو عقيدتهم، لكن هذه المقاومة موجهة ضد الاحتلال والظلم والعدوان الاسرائيلي، مؤكدًا أن العالم يجب أن يترجم مبادئ الأديان الداعية الى العدل الى فعل وممارسة عملية لأن العدل هو الطريق الى السلام والتعاون.

يذكر أن قاضي القضاة يمثل دولة فلسطين في قمة باكو الثانية للقيادات الدينية العالمية التي تستضيفها جمهورية أذربيجان يومي الرابع عشر والخامس عشر من نوفمبر الجاري، بمشاركة قيادات دينية من سبعين دولة حول العالم .

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