خلال جولة أمنية.. صور: نتنياهو يشيد بدور "الشاباك" في اغتيال بهاء أبو العطا

القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الجمعة، جولة أمنية تفقد خلالها مركز القيادة والسيطرة التابع لجهاز الأمن العام "الشاباك" والذين أشرفوا على عملية اغتيال القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا.



ووجه نتنياهو حديثه لضباط الشاباك بحسب ما نقلته القناة الـ12 العبرية، قائلا: "لقد أظهرتم شجاعة وإبداعا غير عاديين، ما أدى إلى نتيجة ناجحة للغاية لأمن البلاد، وأحييكم نيابة عن مواطني إسرائيل"، على حد قوله.



وفي جولة مشابهة الخميس، قال نتنياهو خلال زيارته لمركز "إدارة اعتراض الصواريخ والقبب الحدودية" إنه "بإمكاننا الوصول كل شخص حتى في سريره، وأعداؤونا تلقوا هذه الرسالة"، مضيفا أنني "أثق بقواتنا بمواصلة تحسنها والقيام بكل ما يلزم لضمان أمن إسرائيل".



وادعى نتنياهو أن إسرايئل توصلت إلى "إنجاز كبير، وحققت كل أهدافها من العملية".