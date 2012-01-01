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الرئيس التونسي : غزة عفرت اسرائيل بالتراب

الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي : غزة عفرت اسرائيل بالتراب


غزة / سما /

قال الرئيس التونسي قيس سعيد ان غزة عفرت آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة بالتراب، في اشارة الى جولة التصعيد الاخيرة بين غزة واسرائيل. 

وجاء قول الرئيس التونسي بعد ساعات من ابرام اتفاق تهدئة بين حركة الجهاد الاسلامي واسرائيل في جولة استمرت ليومين، اطلقت فيها الحركة اكثر من 500 صاروخا وقذيفة على مستوطنات الاحتلال على خلفية اغتيال قائدها بهاء ابو العطا. 

وكتب سعيد على صفحته على تويتر" وتأبى #غزة إلا أن تبقى قبلة العز في زمن تحاول فيه مخلفات الاستعمار اعادة الأمة الى حضيرة التبعية المهينة،وحسب #غزة وهي تعفر آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة في التراب بشارة من لاينطق عن الهوى (ص)الذي بشر بقوله:" لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".
 

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