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اسعار العملات مقابل الشيكل

الجمعة 15 نوفمبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات مقابل الشيكل


القدس المحتلة / سما /

جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:

الدولار:3.48
الدينار:4.91
اليورو:3.83

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