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اسعار العملات مقابل الشيكل
الجمعة 15 نوفمبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /
جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.48
الدينار:4.91
اليورو:3.83
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الأخبار الرئيسية
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