إطلاق صواريخ من غزة ليلة امس والاحتلال يعطل الدراسة في عسقلان

القدس المحتلة / سما /

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء وفجر الخميس، عددًا من الصواريخ تجاه تجمعات ومستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وأطلقت عدة صواريخ تجاه مستوطنات محاذية لعسقلان، وتصدت القبة الحديد إليها - كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن ذلك - ثم أطلق صاروخ تجاه كيبوتس علوميم شرق غزة، وصاروخين تجاه سديروت، وأكد الاحتلال تصدي القبة إليها جميعا.

واتهم الجيش الإسرائيلي- بحسب إذاعة الجيش- مجموعات من فصائل فلسطينية صغيرة بغزة بأنها تقف وارء إطلاق الصواريخ، "بهدف تخريب حالة الهدوء التي سادت مع ساعات الفجر".

وذكر مصدر عسكري اسرائيلي في حديث للقناة 12 العبرية، أن هناك تقديرات لدى الجيش بأن جهات في حركة الجهاد الإسلامي تقف خلف إطلاق الصواريخ.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطيل الدراسة في عدد من التجمعات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

واكد جيش الاحتلال الاسرائيلي انه اعترض صاروخين.

وحسب القناة 20 العبرية، فان الجيش الاسرائيلي سيحاول احتواء الموقف لافتة الى ان الاسبوع المقبل سيشهد حدثين رياضيين، هما مباراة كرة قدم بين المنتخب الإسرائيلي والبولندي في تصفيات أمم أوروبا، ومباراة ودية بين الارجنتين والاورواغوي، وان "عدم احتواء الموقف والحفاظ على الهدوء يعني أن المباريات ستلغى وإسرائيل ستكون محرجة".