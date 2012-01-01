إصابتان في سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة

غزة / سما /

اصيب مواطنان، فجر اليوم الجمعة، جراء شن طائرات حربية إسرائيلية، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن مواطنين أصيبا بجروح طفيفة وتم تقديم العلاج ميدانيًا لهم، جراء قصف موقع للمقاومة في رفح.

ولحقت أضرار مادية في منازل المواطنين بالحي السعودي في رفح إثر غارات جوية على مواقع قريبة للمقاومة.

وهاجمت الطائرات الحربية ثلاثة مواقع للمقاومة غربي خانيونس ورفح في مناطق المحررات جنوب القطاع.

وأشار مراسلنا إلى انفجارات كبيرة سمعت جراء سلسلة الغارات المتتالية في تلك المناطق. مشيرًا إلى أن أضرارًا كبيرة لحقت بالمواقع المستهدفة.

وقال ناطق بلسان جيش الاحتلال أنه يقصف أهدافًا لحركة الجهاد الإسلامي ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ.

وكانت عدة صواريخ أطلقت مساء أمس الخميس تجاه بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، رغم الإعلان فجر أمس عن التوصل لاتفاق هدوء بعد ثلاثة أيام من التصعيد الذي أدى لاستشهاد 34 فلسطينيًا.