أكثر من 300 الف شيكل خسائر "كهرباء غزة" جراء العدوان

غزة / سما/

قالت شركة كهرباء قطاع غزة ان العدوان الاسرائيلي على غزة الحق تسبب لها بخسائر اجمالية (مباشرة وتشغيلية) بلغت (300,221) شيكل.

واوضحت الشركة في تقرير لها ان طواقمها تعاملت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع عشرات الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات.

واشارت الى ان اضرارا لحقت بمختلف انواع ومكونات شبكة الكهرباء، بما فيها الشبكة تحت الارضية، وتم إنجاز أعمال الصيانة بشكل كامل في بعض المناطق المتضررة، وتحييد المخاطر وعزل مناطق الضرر في بعض الحالات، بسبب الحاجة لمتطلبات إعادة التأهيل الكامل لها.

وقالت "بلغ عدد الفرق الفنية في كافة المقرات 41 فرقة صباحية ومسائية، تتألف من أكثر من 100 موظف" موضحة ان "حجم الخسائر غير المنظورة الناتجة عن الحاجة لتأهيل بعض الشبكات التي تم توصيلها بشكل مؤقت بهدف تشغيل الكهرباء والإشارات التي ما تزال ترد لمقرات الطوارئ بلغت 300,00 شيكل".

واشارت الى ان طواقم الشركة ما تزال تواصل عملها في مختلف الميادين لمتابعة الشبكات وضمان استمرارية تدفق التيار الكهربائي للمواطنين بمأمونية عالية واستقرار كامل.