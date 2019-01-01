أبو مويس يبحث سبل التعاون المشترك مع نظيره السعودي

باريس /سما/

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ سبل التعاون المشترك.

واتفق الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، في مقر اليونسكو بباريس، على العديد من أوجه العمل والتعاون المشترك، من المنح الدراسية النوعية التي تحتاجها دولة فلسطين، والتي ستغطي تكاليف الدراسة والسكن ومصاريف المعيشة، إضافة إلى التبادل الطلابي والأكاديمي.

كما اتفق الوزيران على إرسال عدد من الباحثين الشباب إلى المراكز البحثية في المملكة، والتشبيك البحثي بين الجامعات الفلسطينية والسعودية عبر وزارة التعليم العالي الفلسطيني.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعداد مذكرة تفاهم ليتم التوقيع عليها خلال الأسابيع المقبلة، بين الوزارتين.