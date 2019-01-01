سرايا القدس تصدر بيان عسكري هام حول معركة "صيحة الفجر" البطولية.. اليك تفاصيله

غزة / سما /

اصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، بيان عسكري حول معركة صيحة الفجر التي جاءت ردا على اغتيال القائد الكبير في السرايا بهاء ابو العطا.

وفيما يلي نص البيا كاملا

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

صدق الله العلي العظيم..

الحمد لله الذي أعز فنصر..وأذل فقهر..وجعل الصهاينة عبرة لمن اعتبر.. على أيدي سرايا القدس ومن صبر..والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في كل مكان...يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

لقد سطرت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس خلال معركة صيحة الفجر البطولية التي أربكت حسابات العدو وكبدته الخسائر الفادحة على كل المستويات في صولة سيجلها تاريخ شعبنا المقاوم بمداد من عزيمة وإصرار.

وإننا أمام هذه اللوحة الجديدة التي رسمتها سرايا القدس بدماء القادة قبل الجند.. لنتوجه إلى أبناء شعبنا بالتحية الجهادية المعبقة برائحة البارود والدم وبالصمود والانتصار في وجه العدوان الصهيوني الغاشم...فنقول لشعبنا الذي كان لمعنوياته المرتفعة على الدوام الأثر الكبير في نفوسنا وعلى أدائنا الميداني بالوفاء لدماء الشهداء.

لقد تقدمنا في سرايا القدس الصفوف بمعركة صيحة الفجر ومعنا فصائل المقاومة في ردنا على عملية اغتيال القائد المجاهد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي بالجهاد القائد أكرم العجوري دون أي تردد ومنذ لحظات العدوان الأولى فكانت كلمة الميدان الموحدة التي جسدت أسمى معاني الوفاء لدماء الشهداء في غزة ودمشق..وستظل كذلك إن شاء الله تعالى وفية للدم الفلسطيني التي برهن على صدقها دماء مجاهدينا الأبطال.

نقدم في سرايا القدس شكرنا لفصائل المقاومة الأبية التي رفضت الذل وسياسة الاغتيالات والاستفراد وشاركتنا معركة صيحة الفجر البطولية بكل ما تملك من امكانات عسكرية وبشرية.. وأمام تجليات الوحدة الميدانية نعاهد شعبنا بالبقاء على قلب رجل واحد في مواجهة الصهاينة.

ولا يفوتنا أن نجدد شكرنا لمحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران على ما قدمه من أشكال دعم مختلفة للمقاومة الفلسطينية.

إننا في سرايا القدس نؤكد أن اغتيال القائد المجاهد أبو سليم لن يزيدنا الا قوة وصلابة وأن قيادة السرايا في اجتماع وتقييم دائم لما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وان أيادي مقاتليها في كافة الوحدات العسكرية ما زالت على الزناد وتعمل وفق منظومة عسكرية متكاملة وهي رهن إشارة قيادة الحركة.

وختاماً والبشرى لجمهور المقاومة الفلسطينية فإن سرايا القدس تعلن انها ادخلت صاروخاً جديداً من طراز "براق مئة وعشرون لأول مرة للخدمة العسكرية وهو صناعة جهادية فلسطينية خالصة سنعرض لكم كامل تفاصيل هذا الصاروخ ومراحل تصنيعه وتربيضه واطلاقه في معركة صيحة الفجر البطولية بعد قليل في مقطع مصور سينشره موقع الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.