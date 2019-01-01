"الوطني" يطلع الاتحادات البرلمانية على جرائم الاحتلال بغزة ويطالب بحماية دولية

عمان /سما/

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي أدت إلى ارتقاء 34 شهيداً، من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وإصابة أكثر من 113 مواطناًَ، وإبادة عائلة ملحوس بكاملها بمدينة دير البلح وسط القطاع، فجر الخميس بعد أن سوت طائرة (F16) إسرائيلية منزلهم بالأرض.

وأوضح المجلس، بحسب بيان صحافي أصدره اليوم الخميس، في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات، أن عمليات القصف الوحشي بالطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاماً استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء والرجال، وألحقت دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار في رسائله إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها القتل بدم بارد للمواطن الفلسطيني عمر بدوي (22 عاماً) من مخيم العروب بمدينة الخليل المحتلة.

وأكد المجلس الوطني أن "تلك الجرائم الوحشية لا يمكن ردعها إلا بتوفير الحماية المادية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لإدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع المواطنين العزل في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، وفقاً للمادتين 1 و 29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

كما دعا إلى العمل مع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتنفيذ قرار جمعيتها العامة والخاص بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب باتخاذ قرارات تحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال اليومية، و تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، وتحميلهم المسؤولية الجنائية ولنص البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.

كما دعا إلى العمل على تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في 25شباط 2019، بشأن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وحث الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القادة والضباط الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين وعمليات التطهير العرقي.