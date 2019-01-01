المالكي يجري سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر "ميد دايز" في المغرب

الرباط /سما/

أكد الرئيس السنغالي ماكي صال دعم بلاده لحقوق شعبنا وتضامن شعوب العالم مع فلسطين.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح مؤتمر "ميد دايز"، في مدينة طنجة المغربية، اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية الخارجية رياض المالكي، التقى برئيس السنغال ماكي صال، على هامش افتتاح المؤتمر.

ونقل المالكي للرئيس ماكي صال تحيات القيادة وعلى رأسها سيادة محمود عباس للسنغال، وشكره على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني والتي تعتبر استمرارًا للنهج التاريخي لهذه الدولة الصديقة.

بدوره طلب ماكي صال من المالكي إيصال تحياته للرئيس عباس. وأكد مواقفه الداعمة لفلسطين ولعدالة قضيتنا. ووعد بالعمل على ترتيب زيارة لفلسطين في القريب العاجل.

من جهة اخرى، بحث المالكي مع رئيس وزراء جمهورية ساو توماس وبرنسبيه، وهي دولة إفريقية صغيرة في خليج غينيا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمنتدى "ميد دايز"، والمنعقد في مدينة طنجة المغربية.

وأبدى المالكي بصفته رئيس مجلس إدارة "بيكا"، الجاهزية والاستعداد لإرسال فريق من الوكالة، للتعرف على الاحتياجات الرئيسية لكيفية برمجة التدخلات الفلسطينية في مختلف المجالات.

بدوره، أكد رئيس الوزراء رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في عديد المجالات، خاصة الطبية والزراعية.

واتفق الوزيران على التواصل من أجل الوصول إلى توافقات ثنائية، تسمح بوصول الخبرات الفلسطينية إلى هذه الدولة الإفريقية.

وفي سياق منفصل، وصل المالكي إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 40 للمؤتمر العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".