رؤساء التعاون في الاتحاد الأوروبي يقومون بجولة بالأغوار الشمالية

طوباس /سما /

قام وفد من رؤساء التعاون في ممثليات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، بجولة شملت قرى كردلة وعين البيضاء الواقعتين في المنطقة "ج" بالأغوار الشمالية.

واطلع الوفد على المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي تدعم التجمعات الفلسطينية في المنطقة، كما جرى افتتاح مبنى متعدد الأغراض في كردلة بتمويل من الاتحاد.

بدوره أطلع محافظ طوباس يونس العاصي، الوفد الأوروبي، على التحديات التي تواجه شعبنا في الأغوار، فيما عرض ممثلو وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات حالة الخطتين الرئيسية والعنقودية.

بدورهم، ورحب ممثلو المجتمع المحلي بالفريق، واستمعوا الى إيجاز حول التكامل في تنفيذ الأعمال الإنسانية والإنمائية والتعاون بين الاطراف ذات العلاقة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أجمعوا خلال اجتماعاتهم في تموز/يوليو 2015 وكانون الثاني/يناير 2016، على معارضتهم الشديدة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار الفاصل والبؤر الاستيطانية وأعمال الهدم والاستيلاء بما في ذلك المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، كذلك عمليات الاخلاء والنقل القسري بما في ذلك للبدو، وتقييد حركة المواطنين.