  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رؤساء التعاون في الاتحاد الأوروبي يقومون بجولة بالأغوار الشمالية

الخميس 14 نوفمبر 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس /سما /

قام وفد من رؤساء التعاون في ممثليات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، بجولة شملت قرى كردلة وعين البيضاء الواقعتين في المنطقة "ج" بالأغوار الشمالية.

واطلع الوفد على المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي تدعم التجمعات الفلسطينية في المنطقة، كما جرى افتتاح مبنى متعدد الأغراض في كردلة بتمويل من الاتحاد.

بدوره أطلع محافظ طوباس يونس العاصي، الوفد الأوروبي، على التحديات التي تواجه شعبنا في الأغوار، فيما عرض ممثلو وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض البلديات حالة الخطتين الرئيسية والعنقودية.

بدورهم، ورحب ممثلو المجتمع المحلي بالفريق، واستمعوا الى إيجاز حول التكامل في تنفيذ الأعمال الإنسانية والإنمائية والتعاون بين الاطراف ذات العلاقة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أجمعوا خلال اجتماعاتهم في تموز/يوليو 2015 وكانون الثاني/يناير 2016، على معارضتهم الشديدة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار الفاصل والبؤر الاستيطانية  وأعمال الهدم والاستيلاء بما في ذلك المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، كذلك عمليات الاخلاء والنقل القسري بما في ذلك للبدو، وتقييد حركة المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن اغتياله لأحد قادة الجهاد الاسلامي الليلة الماضية

ردا على النخالة.. الاحتلال: الهدوء سيقابل بهدوء ومطالب الجهاد تثبت نجاح العملية الإسرائيلية

الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

النخالة يكشف عن شروط الجهاد لـ"التهدئة" ويؤكد: سرايا القدس من تدير المعركة ضد الاحتلال

جولة القتال الاخيرة..الرابحون و الخاسرون د. سفيان ابو زايدة

الحرس الثوري الإيراني يعلق على اغتيال أبو العطا وهذا ما قاله ..

أبو العطا زار ابنته بيوم ميلادها ... فاستشهد

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: أعداءنا تلقوا الرسالة وأهداف عملية الاغتيال تحققت بكاملها

الاحتلال يزعم: صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وصافرات الإنذار تدوي

المشهراوي : المقاومة بغزة نجحت في أن تقرر لدولة نووية متى يذهب طلابها للمدارس ومتى يحق لسكانها التجول

جولة القتال الاخيرة..الرابحون و الخاسرون د. سفيان ابو زايدة

20191114105328

جيش الاحتلال يزعم : حرية عمل كاملة بالقطاع و نجحنا في الفصل بين حماس والجهاد