الاحتلال يزعم: صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وصافرات الإنذار تدوي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية أنّ صاروخا اطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم، تمكنت منظومة القبة الحديديةمن اعتراضه بحسب بيان لجيش الاحتلال.

وسمع صوت صافرات الإنذار تنطلق في المجالس الإقليمية "سدي نيجيف"، و"إشكول" و"بوابة النقب"، بعد ساعات قليلة من تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لبطارية القبة الحديدية في الجنوب بأننا "نقترب من نهاية العملية".

وكان مصدر رسمي مصري ذكر اليوم أن وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الخميس عند الساعة 05:30. وقال المسؤول المصري "تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة (الجهاد الإسلامي) على مقترح مصري بهذا الشأن، وذلك بعدما أبلغنا بموافقة الاحتلال الاسرائيلي على التهدئة".