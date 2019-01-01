  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم: صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وصافرات الإنذار تدوي

الخميس 14 نوفمبر 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وصافرات الإنذار تدوي


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية أنّ صاروخا اطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم، تمكنت منظومة القبة الحديديةمن اعتراضه بحسب بيان لجيش الاحتلال.

وسمع صوت صافرات الإنذار تنطلق في المجالس الإقليمية "سدي نيجيف"، و"إشكول" و"بوابة النقب"، بعد ساعات قليلة من تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لبطارية القبة الحديدية في الجنوب بأننا "نقترب من نهاية العملية".

وكان مصدر رسمي مصري ذكر اليوم أن وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الخميس عند الساعة 05:30. وقال المسؤول المصري "تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة (الجهاد الإسلامي) على مقترح مصري بهذا الشأن، وذلك بعدما أبلغنا بموافقة الاحتلال الاسرائيلي على التهدئة".

الأكثر قراءة اليوم

ردا على النخالة.. الاحتلال: الهدوء سيقابل بهدوء ومطالب الجهاد تثبت نجاح العملية الإسرائيلية

الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

النخالة يكشف عن شروط الجهاد لـ"التهدئة" ويؤكد: سرايا القدس من تدير المعركة ضد الاحتلال

جولة القتال الاخيرة..الرابحون و الخاسرون د. سفيان ابو زايدة

الحرس الثوري الإيراني يعلق على اغتيال أبو العطا وهذا ما قاله ..

مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات وإطلاق النار على المتظاهرين

أبو العطا زار ابنته بيوم ميلادها ... فاستشهد

الأخبار الرئيسية

المشهراوي : المقاومة بغزة نجحت في أن تقرر لدولة نووية متى يذهب طلابها للمدارس ومتى يحق لسكانها التجول

جولة القتال الاخيرة..الرابحون و الخاسرون د. سفيان ابو زايدة

20191114105328

جيش الاحتلال يزعم : حرية عمل كاملة بالقطاع و نجحنا في الفصل بين حماس والجهاد

الشهيد رسمي أبو ملحوس

الاحتلال يعلن اغتياله لأحد قادة الجهاد الاسلامي الليلة الماضية

مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل لم تتعهد بوقف الاغتيالات وإطلاق النار على المتظاهرين