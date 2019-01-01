الشعبية تدعو لتطوير عمل الغرفة المشتركة

غزة / سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه على مدار يومين من العدوان والقصف العنيف على كافة مناطق القطاع حافظت الحاضنة الشعبية في القطاع على تماسكها وصمودها، وأفشلت المقاومة مخططات الاحتلال في كسر إرادة غزة ومحاولته دق الأسافين والتفرقة بين الأذرع العسكرية للمقاومة والتي تمكنت من استنزاف الاحتلال ومنظومته الأمنية وشل كل مناحي الحياة في اسرائيل، فقد وجهت المقاومة رسالة واضحة ورادعة للاحتلال أن سياسة الاغتيالات لن تمر بدون عقاب ومواجهة ورد.

وجددت الجبهة في بيان لها، موقفها المبدئي الثابت الرافض لما يُسمى "تفاهمات" أو "تهدئة" أو "التزام" متبادل مع الاحتلال، مستندة إلى فهمها لطبيعة الاحتلال، و"في ضوء التجربة المريرة والتاريخية مع هذا الكيان المجرم. وفي هذا السياق دعت الجبهة جماهير شعبنا وكافة الأذرع العسكرية إلى الاستعداد لأية عدوان غادر جديد، فالمعركة مع هذا العدو لن تنته إلا بدحره عن أرضنا، وهذا بحاجة إلى الاستمرار في تعزيز وحدة الموقف ووحدة الجبهات والساحات".

ودعت الجبهة للقاء وطني عاجل من أجل تقييم أدائنا في العدوان، للمساهمة في تعزيز روح العمل المشترك والميداني الموحد أكثر والمزيد من الوحدة والالتحام الميداني، والمضي في تطوير عمل غرفة العمليات المشتركة كإطار مسؤول عن قوى المقاومة، مؤكدة على أن الدور الكبير الذي تلعبه الغرفة المشتركة يستحق من الجميع الوقفة الجادة لآليات تطويرها وتوسيع أدائها وتفعيل كل أشكال التنسيق الميداني.

وشددت الجبهة على أن الأولوية الوطنية الآن لتعزيز صمود عوائل شهداء وجرحى العدوان الأخير وترميم البيوت وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، داعية المؤسسات الدولية إلى إدانة الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الجرائم البشعة التي ارتكبها خلال اليومين الماضيين وخصوصاً المجزرة البشعة بحق عائلة أبو ملحوس بدير البلح، وصولاً لإحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.