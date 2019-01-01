أبو مويس يبحث مع وزير افريقي عددا من قضايا التعليم العالي

باريس /سما/

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع وزير التعليم والتدريب في جنوب افريقيا بي نزماندي، الإسراع في اعتماد شهادات الطلبة الفلسطينيين الجامعية، والاعتراف بشهادة الثانوية العامة، وتقديم الخبرات البحثية في مجال التعليم الزراعي والثروة الحيوانية، وإنشاء مركز للدراسات الإفريقية، وتبادل الوفود الطلابية والباحثين، وتوفير عدد من المنح الدراسية في المجالات التقنية والعلوم الطبية المساندة والطب.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس.

كما طلب أبو مويس مساعدة جنوب افريقيا في إنشاء المتنزهات العلمية لتوطين التكنولوجيا في مجال التعليم والتعلم لاكتشاف المبدعين والمبتكرين.

بدوره، عبر وزير التعليم العالي الجنوب افريقي عن دعم بلاده للقضية الفلسطينية، واستعداده وموافقته على جميع طلبات الجانب الفلسطيني.

واتفق الطرفان على إجراء بحث مشترك يشمل تجميع كل خطابات الزعيمين الراحلين ياسر عرفات ونلسون مانديلا.