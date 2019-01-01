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الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات في بيت لحم

الخميس 14 نوفمبر 2019 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب يزن محمد نواورة (18 عاما)، من محيط مسجد بلال بن رباح.

وكانت المواجهات اندلعت بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية خرجت للتنديد بالعدوان على غزة، والذي أدى إلى ارتقاء 34 شهيدا وإصابة 113 آخرين.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، فإن المواجهات أسفرت عن إصابة 30 مواطنا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

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