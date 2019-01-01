الأشغال تعلن حجم الأضرار بفعل العدوان على غزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حصيلة الأضرار التي تسبب بها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة اليومين الماضيين.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الحصيلة الأولية تفيد بتضرر 500 وحدة سكنية بشكل جزئي و30 أخرى تم تدميرها بشكل كامل.

ونوهت إلى أن التقديرات المالية الأولية لحجم الخسائر التي لحقت بالمساكن والمنشآت جراء قصف الاحتلال تبلغ قيمتها 2 مليون دولار.

وأكدت على وقوفها عند مسؤولياتها في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأصحاب المنازل المدمرة، من خلال فتح الطرقات وإزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء من وسط الأنقاض جنباً إلى جنب مع طواقم الدفاع المدني وفرق الطوارئ العاملة في الميدان.

وعبرت عن استنكارها للعدوان الغاشم بحق المدنيين والعزل من أبناء شعبنا واستهداف المباني السكنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها جراء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار ولإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها في هذا العدوان إضافة لمئات الأسر التي لم يتم إعادة إعمار منازلها جراء الاعتداءات المتكررة على غزة.

وشن الاحتلال خلال اليومين الماضيين عدواناً على قطاع غزة بدأه باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 38 شهيداً وعشرات الجرحى.