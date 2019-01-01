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عبد الهادي يطلع سفير روسيا لدى سوريا على آخر التطورات في فلسطين

الخميس 14 نوفمبر 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يطلع سفير روسيا لدى سوريا على آخر التطورات في فلسطين


دمشق /سما/

 أطلع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، السفير الروسي لدى سوريا الكساندر يفيموف، على تطورات الأوضاع في فلسطين، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وأكد عبد الهادي خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الروسية، في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو أراد أن يصدر أزمته وأزمة حكومته بإعلان حرب على الشعب الفلسطيني، بعد الفشل الواضح في سياسته الداخلية، وأن هذا العدوان هو محاولة لضرب جهود الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء الانقسام، ومحاولة لمنع ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

من جانبه، أدان سفير روسيا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح أنه يزيد من التوتر في المنطقة.

وأضاف ان خرق قرارات الشرعية الدولية وعدم احترام سيادة الدولة التي تمارسها إسرائيل حتماً سينعكس عليها سلبياً.

وأكد ثبات الموقف الروسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام من خلال مؤتمر دولي على أساس الشرعية الدولية.

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